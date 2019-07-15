«Заморозка» в действии: в России продлят мораторий на накопительную часть пенсии

«Заморозку» накопительной части пенсий в России продлят до 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – цитирует документ «Интерфакс».

Напомним, мораторий на формирование накопительной части пенсии был введен в России на волне кризиса 2016 года до 2020 года. Однако 22 ноября 2018 года Госдума одобрила в третьем чтении закон, согласно которому «заморозка» продлится еще на год – до 2021 года. Депутат от «Единой России» Светлана Бессараб на пленарном заседании уверенно объяснила эту идею необходимостью дать время правительству для формирования необходимых предложений. «Здесь было неоднократно заявлено, что правительство формирует сейчас предложения по распоряжению накопительной частью пенсии, – напомнила она, пояснив, что раз эти предложения пока не внесены, Госдуме пришлось «техническим характером» продлить заморозку до 2021 года.

Бессараб заверила, что мораторий не означает изъятия накоплений. «Все средства, это тариф в 16%, идут на индивидуальные лицевые счета наших граждан. На их основе формируются в дальнейшем индивидуальные пенсионные коэффициенты», – уточнила депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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