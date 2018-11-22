«Если вообще не платить пенсии, то будет профицитный бюджет». Госдума снова заморозила накопительную часть пенсий россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно заморозила накопительную часть пенсии россиян до 2021 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», протест думской оппозиции традиционно не помог реализовать эти планы по фактической конфискации средств граждан. Речь идет о мотнях миллиардов рублей ежегодно.

Комментируя этот законопроект, «эсер» Валерий Гартунг заявил, что его фракция будет голосовать против этого документа. «Он о том, что граждане лишаются накопительной части пенсии уже седьмой год подряд. Это десятки миллионов человек. Когда принимался закон о нынешней пенсионной системе, нам говорили – да, сейчас мы не можем достичь коэффициента замещения, но зато потом, у нас ведь накопительная пенсия и чем больше человек отчисляет в ПФР, тем больше у него будет пенсия. И что мы видим? С 2014 года мы заморозили эту норму, и эти деньги конфискуются у граждан!»

Парламентарий уточнил, что речь идет о 600 млрд рублей ежегодно. «Когда мы с этой трибуны слышим, что мы принимаем профицитный бюджет – это можно понять! Если вообще не платить пенсии и не тратить деньги на социальную сферу, то у вас действительно будет профицитный бюджет!» – обрушился Гартунг на депутатов от «Единой России» и ЛДПР, которые накануне поддержали принятие профицитного бюджета на предстоящие три года.

«Если законы неправильные – их надо менять. Мы считаем, надо быть честными с гражданами и вернуться к распределительной пенсионной системе, соответствующий законопроект нашей фракцией внесен. А получается, что мы обманываем граждан, принимая каждый год замораживание накопительной части, эти деньги просто изымаются», – пояснил Гартунг.

Светлана Бессараб из «Единой России» попыталась защитить решение о заморозке накопительной части пенсии. «Здесь было неоднократно заявлено, что правительство формирует сейчас предложения по распоряжению накопительной частью пенсии, – напомнила она, пояснив, что раз эти предложения пока не внесены, Госдуме пришлось «техническим характером» продлить заморозку до 2021 года.

«Деньги у населения не изъяты, – заявила она. – Все средства, это тариф в 16%, идут на индивидуальные лицевые счета наших граждан. На их основе формируются в дальнейшем индивидуальные пенсионные коэффициенты. Все деньги не изымаются, а идут на выплату страховой части пенсий», – заявила Бессараб.

Законопроект в итоге был принят в окончательном, третьем чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.11.18

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