Производители чипсов увеличили упаковки во время пандемии

Производители товаров повседневного спроса задумались о переходе к большим форматам упаковок. Во время самоизоляции люди стали отдавать предпочтение большим партиям, чтобы реже возвращаться в магазины. Об этом завил гендиректор компании Mondelēz International Дирк Ван де Пут.

Пандемия изменила модель потребления. Увеличение размера упаковки – новое явление, заявил Ван де Пут в интервью РБК. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», – пояснил глава Mondelēz.

Ранее производители позиционировали свои снеки – чипсы и печенье – как удобный перекус на ходу или на работе. В 2012-2018 годах, по оценкам аналитиков, компании уменьшили размер упаковок на 7-20% в зависимости от категории, чтобы не допустить резкого роста цен и поддержать спрос на фоне снижения потребительской активности.

Тенденцию к увеличению упаковки подтвердили в Danone и PepsiCo. Во время действия режима самоизоляции сократилось потребление «на ходу» и индивидуальное потребление, что привело к временному сокращению покупок продуктов в маленьких упаковках, констатирует представитель российского офиса PepsiCo.

Потребители стараются покупать больше, чтобы меньше ходить в магазин из соображений безопасности, говорят аналитики. К тому же люди стали проводить больше времени дома с семьей, и количество потребляемых дома товаров увеличилось. Свою роль сыграло и то, что потребители стали больше экономить, а при покупке большой упаковки единица товара обходится дешевле.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.10.20

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