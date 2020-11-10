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Вторник, 10 ноября 2020, 13:50 мск

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«Роскосмос» захотел получить права на бренд «Поехали!»

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию фразы первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» в качестве товарного знака. Информация об этом содержится в реестре Роспатента. Документы о регистрации товарного знака «Роскосмос направил в Роспатент еще в начале года, но решение по-прежнему не было принято.

В случае, если регулятор примет решение о регистрации бренда «Поехали!», то «Роскосмос» сможет использовать его для продвижения алкогольной продукции, в том числе при наименовании водки, джина, вина и др., парфюмерии, косметики и бытовой химии, на металлических конструкциях и в ювелирных, канцелярских изделиях. Также под брендом «Поехали!» «Роскосмос» сможет продавать спортивную одежду и проводить спортивные мероприятия.

В «Роскосмосе» на момент публикации не предоставили комментарий по регистрации нового бренда, отмечает RNS.

Москва, Иван Гридин

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