Аудиторы нашли нарушения при расходовании средств резервного фонда

Счетная палата провела анализ расходований резервного фонда и пришла к выводу, что увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей, а проекты решений о выделении средств порой вносятся с нарушениями.

По данным СП, за первые шесть месяцев 2020 года объем ассигнований из резервного фонда на финансирование госпрограмм, а также федеральных и ведомственных целевых программ, достиг рекордного значения – 1,35 трлн рублей. При направлении средств в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. «Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов, может искажать реальную оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований при реализации госпрограмм», – отметил аудитор Данил Шилков.

Есть и несоответствие в целях госпрограммам, на которые идут средства резервного фонда, либо они вообще отсутствуют. Так, в 2018 году почти 90% решений о выделении средств не содержали в пояснительных записках сведений о том, как это повлияет на достижение целей госпрограммы и повлияет ли вообще, в 2019 году чуть меньше – около 83%. С 2020 года указывать эти данные стало уже обязательным требованием. Тем не менее, в I полугодии 2020 года – в 62% пояснительных записок они отсутствовали.

«Кроме того, проекты решений о выделении средств из резервного фонда порой вносятся в правительство не по поручению председателя правительства, а на основании решений его заместителей. Такую практику СП проследила как в прошлые годы, так и в текущем году, хотя это процессуальное нарушение», – заключили аудиторы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.11.20

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