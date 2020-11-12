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Четверг, 12 ноября 2020, 14:41 мск

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В России продлили налоговые каникулы для бизнеса

Правительство РФ продлило налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в рамках антикризисной поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На налоговые каникулы до конца 2020 года могут рассчитывать организации, ведущие деятельность в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства», – объяснил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина добавил, что речь идет о предприятиях, работающих в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы также получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.11.20

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