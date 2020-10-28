Каждая пятая компания в России не сможет платить налоги

Пятая часть (19%) российских компаний из-за финансовых проблем не сможет выполнить свои налоговые обязательства. Такой прогноз дали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Кредитные и налоговые каникулы у многих организаций подошли к концу, теперь фирмам предстоит вместе с текущими платежами вносить оплату за предыдущие периоды.

Мерами поддержки представители МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службой. Различные послабления были предусмотрены во время введения жестких карантинных ограничений.

Как напомнили в Минфине, для субъектов МСП начиная с 1 апреля 2020 года и на бессрочный период установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 15%. Кроме того, бизнес из наиболее пострадавших отраслей был освобожден от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.

Многие компании, несмотря на некоторое оживление экономики летом, столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов – поставщиков и клиентов. В результате деятельности возникла налоговая база, но задержки оплат привели к тому, что платить налоги оказалось нечем.

«По нашим оценкам, среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР», – пояснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.10.20

«Кризис еще не начинался»: Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении. / Екатеринбуржец перевел 3,2 млн рублей телефонным мошенникам из «службы безопасности банка». / На северо-востоке Екатеринбурга построена новая «умная» котельная от «Т Плюс» (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»