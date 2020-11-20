В России могут возникнуть перебои в поставках водки

Производители алкогольной продукции предупредили о росте цен и возможных перебоях в поставках из-за нововведений в сфере утилизации. Правительство хочет перенести ответственность за переработку тары на ее производителей. Сейчас за утилизацию упаковки платят изготовители товара.

Изменения в концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) кабмин обсуждает с бизнесом по поручению президента Владимира Путина, пишут «Известия». Обновленный документ будет содержать свежие подходы в работе с мусором. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в 2021 году.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в письме к вице-премьеру Виктории Абрамченко, где описал все сложности, с которыми столкнется рынок, если правительство решит перенести ответственность за переработку тары на ее изготовителей. Так из-за новых обязанностей производители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости. По оценкам СПАП, речь идет о нескольких рублях на бутылку, но даже такая сумма будет чувствительной для покупателя, и он может перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию. Это приведет к снижению поступлений в бюджет от акцизов с легального алкоголя, считают в союзе.

Кроме того, стекольным заводам нужно время, чтобы перестроить работу, как следствие, производители крепкого алкоголя столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок. В результате спиртное будет поступать в розничные торговые сети с перебоями.

В Минпромторге поддерживают аргументы бизнеса и считают нецелесообразным перенос ответственности с производителя товара на изготовителя тары. За дизайн упаковки, ее внешний вид отвечает заказчик. К тому же, стоимость упаковки может возрасти в первую очередь из-за того, что изготовитель упаковки уплатит экологический сбор, который будет включен в цену бутылки.

В Ассоциации производителей стеклянной тары указали на то, что в случае переноса ответственности компании, скорее всего, столкнутся с новой фискальной нагрузкой – экологическим сбором. «Речь идет о дополнительных 12 млрд рублей в год, что составляет порядка 15% от оборота отрасли и в два раза превышает ее маржинальность. Цена бутылки вырастет на 30-50%, – пояснила исполнительный директор ассоциации Елена Емельянова. – Конечно, это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит».

За нововведение выступает Минприроды. Там считают, что это поможет снизить количество субъектов контроля, что уменьшит дополнительную нагрузку регулятора, а значит, увеличит эффективность его работы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.20

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