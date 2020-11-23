Доля плохих долгов по государственным кредитам РФ может достичь 25%

Доля просроченных кредитов, выданных Россией другим государствам, может вырасти до 25%. Об этом говорится в проекте изменений в программу управления госфинансами. Минфин РФ должен снизить этот показатель на 2 процентных пункта в ближайшие два года. В то же время график платежей беднейших стран может быть пересмотрен из-за пандемии.

«Согласно документу, доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых требований нашей страны в этом году оценивается в 25%. В следующем она должна снизиться до 24%, к 2023-му – до 23% и остаться на этом уровне и в 2024-м», – пишут «Известия».

Вопрос урегулирования вопросов по межгоскредитам осложняет крайне низкий уровень правовой гигиены в заключенных договорах, говорят эксперты. Дело в том, что в советское время, а также на начальном этапе современной России внимания юридическим аспектам в таких соглашениях уделялось мало. Например, в договорах госзаймов должен прописываться так называемый отказ от иммунитета, что позволяет предъявлять к суверену иски в международных арбитражных институтах. Также такие соглашения должны регулироваться российским правом. Однако в прежних договорах юридических норм прямого действия было крайне мало. Часто встречались такие слабые на практике инструменты, как, например, создание специальных комиссий по урегулированию споров.

Минфину предстоит согласовать со странами-заемщиками условия урегулирования задолженности с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности должников, а также международных обязательств России. Кроме того, необходимо запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, а также соответствующих судебных издержек.

«Россия является крупнейшим кредитором. В этом году мы присоединились к международной инициативе G20 по реструктуризации задолженности беднейших стран, – сообщили в Министерстве финансов. – В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам. Но в целом мы ожидаем внесения платежей по кредитам в установленные сроки».

В ближайшие три года Россия планирует выдать госкредитов на 1,1 трлн рублей (14,6 млрд долларов). На 1 ноября 2020-го, по данным Казначейства, РФ выдала займов другим странам на сумму 120 млрд рублей. По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около 35 млрд долларов. География должников неизвестна.

Москва, Зоя Осколкова

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