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Четверг, 26 ноября 2020, 09:31 мск

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Россияне стали больше есть хлеба из-за снижения доходов

По итогам 2020 продажи хлеба в России в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн, по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в прогнозе прогноза аналитической компании BusinesStat. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Российском союзе пекарей (РСП) в свою очередь сообщили, что продажи хлеба выросли впервые за последние пять лет. В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) отметили, что рынок вырос и в денежном выражении. По их оценкам, за январь-сентябрь продажи хлеба увеличились на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей.

По словам президента РСП Алексея Лялина, россияне стали чаще покупать сытные продукты, из-за снижения реальных доходов, что и привело к увеличению продаж хлеба. По данным Росстата, во втором квартале 2020 реальные доходы россиян упали на рекордные 8,4%, а в третьем квартале – на 4,8%.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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