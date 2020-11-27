Россияне назвали желаемый размер пенсии

Работающие жители России рассказали, какую пенсию они хотели бы получать, чтобы комфортно жить в старости. У представителей разных профессий размер желаемых пенсионных выплат отличается в разы.

Опрос провел сервис по подбору персонала «Работу.ру» совместно с российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка. В исследовании приняли участие более 3 тысяч специалистов из восьми отраслей, передает РБК.

Сотрудники, работающие в области финансирования, программирования и строительства, назвали самую большую пенсию – более 100 тысяч рублей. Столько для комфортной жизни в старости хотели бы получать 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Несколько скромнее запросы у медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей – от 40 тысяч до 50 тысяч в месяц. Такая сумма устроит 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

Занятые в производстве видят желаемый размер пенсии на уровне 30-40 тысяч рублей в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет», – отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.11.20

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