Абрамченко поручила создать единую классификацию опасных отходов

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручения Минприроды, Роспотребнадзору и Росприроднадзору в срок до 10 февраля 2021 года объединить разные классификации опасных отходов., сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

В частности, она поручила «завершить работу по разработке нормативных правовых актов по гармонизации законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов».

В Минприроды планирует добавить в действующий федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) отдельные коды для 70 веществ и групп веществ, которые служба признает токсичными и вредными для здоровья. По данным ведомства, Роспотребнадзор уже подготовил проект методики установления таких веществ в составе отходов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.20

В Екатеринбурге отремонтируют 18 участков дорог в 2021 году: список. / В сети активизировались мошенники. Две топовые схемы «развода» и способы защиты. / Киев пугает Россию «ответственностью» за приватизацию «Массандры». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»