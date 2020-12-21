За год объем кредитов российского ОПК вырос почти на триллион рублей

Объем привлекаемых предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) кредитных средств составил порядка 3 трлн рублей, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. В июле 2019 года он говорил, что объем кредитов в ОПК превышает 2 трлн рублей, а «токсичные» долги оценивались в 750 млрд рублей.

В процессе «серьезного диалога с финансистами и банкирами» удалось договориться о списании «безнадежных» долгов и реструктуризации проблемных – по льготной ставке на длительный срок, приводит слова вице-премьера РБК.

«На моей памяти это единственный случай, когда государство осознанно пошло на такие меры. Списано через докапитализацию предприятий 350 млрд рублей токсичных кредитов. Реструктурировано уже примерно на 260 млрд рублей, и есть резерв еще на 150 млрд рублей», – заверил Борисов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.20

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