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Вторник, 22 декабря 2020, 10:18 мск

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Минпромторгу предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Пенсионеров и малоимущих следует освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке продуктов питания. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Письмо с предложением он направил главе Минпромторга России Денису Мантурову.

Автор идеи предлагает возвращать НДС с покупок продуктов в автоматическом режиме при оплате покупок банковской картой. Он так же предлагает установить месячный лимит. «Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества – пенсионерам и малоимущим – снизить свои расходы на продовольственные товары», – приводит выдержку из обращения RT.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выступила с предложением ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с ростом стоимости базовых продуктов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.20

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