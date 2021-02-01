Российские миллиардеры разбогатели за месяц на 1,37 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян в течение января увеличилось на 1,37 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего список включает в себя 500 богатейших людей мира, в настоящее время в него входят 23 гражданина РФ.

По подсчетам аналитиков, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь выросло на 704 млн долларов, до 30,7 млрд. Бизнесмен остается богатейшим россиянином.

На втором месте находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, богатство которого в январе снизилось на 403 млн долларов и достигло 24,4 млрд.

Замыкает тройку лидеров основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 млн долларов, до 24,2 млрд.

В ТОП-10 богатейших россиян вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (-994 млн долларов, до 22,1 млрд), Алишер Усманов (-69 млн, до 21 млрд), Роман Абрамович (-126 млн, до 18,3 млрд), Андрей Мельниченко (+25,4 млн, до 18,1 млрд), Вагит Алекперов (+672 млн, до 18 млрд), а также Геннадий Тимченко (-145 млн, до 16,5 млрд) и Виктор Вексельберг (+126 млн, до 16,2 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.21

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