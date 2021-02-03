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Среда, 3 февраля 2021, 09:51 мск

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Bloomberg указал на успехи российской экономики

Фото: РИА «Новый День»

Россия переживает кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, лучше, чем большинство крупных стран мира. Такое мнение высказали эксперты американского журнала Bloomberg. Они полагают, что одна из причин такого положения дел – отказ от жесткого карантина в конце прошлого года.

Аналитики отметили, что в 2020 году экономика России сократилась только на 3,1%. Этот показатель значительно лучше прогнозов и почти в 2,5 раза ниже, чем в еврозоне в целом.

При этом в 2021 году России предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%. Ранее эксперты Bloomberg проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности. Россия в итоговом рейтинге вошла в тройку лидеров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.02.21

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