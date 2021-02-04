В России возобновляется начисление пени и штрафов за неуплату услуг ЖКХ

Минстрой не стал продлевать ковидные послабления в сфере ЖКХ, таким образом, возобновляется начисление пени и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Ранее штрафные санкции были отменены из-за пандемии коронавируса, однако действие моратория прекратилось 1 января. Об этом пишут «Известия».

Уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за неуплату коммуналки. Об этом говорится в официальном ответе замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова. В документе отмечается, что с начала этого года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений.

«В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с Covid-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же, по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией», – прокомментировал решение Минстроя депутат Анатолий Выборный.

Тем не менее, в Госдуме продолжают мониторить ситуацию – все-таки многие граждане серьезно финансово пострадали в период пандемии, лишились работы, бизнеса, а их реальные доходы упали. «Им потребуется дополнительная поддержка государства, и такие меры мы тоже подготовили, в том числе, чтобы не возникло такое явление, как «трудовая бедность». Нельзя допустить, чтобы работающий человек находился на грани нищеты и всё заработанное равнялось сумме, указанной в платежке», – добавил парламентарий.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, отмена штрафов и пени за неуплату коммуналки расслабила население, которое и так не очень аккуратно платило. «Безусловно, в этой ситуации более осмысленной и конкретной мерой поддержки является субсидия. Она адресная и устанавливается в зависимости от уровня доходов человека, а также требует платежной дисциплины. То есть если гражданин не заплатит за услуги ЖКХ, то больше ее не получит», – пояснила Разворотнева.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина. «Граждане расценили это постановление как разрешение совсем не платить за услуги ЖКХ. Поэтому это обернулось для управляющих компаний и для отрасли катастрофой, – сообщила Москвина. – Вы даже не представляете, какая у нас образовалась чудовищная дыра из-за этой инициативы. Теперь, когда пришло время платить по долгам, люди закатывают истерику и вообще не хотят ничего перечислять».

Москва, Зоя Осколкова

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