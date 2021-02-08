За год в России стало на 2,4 млн больше должников по кредитам

В России выросло число злостных неплательщиков по займам. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов. Сумма общей задолженности выросла незначительно – на 100 млн рублей, до 2,7 млрд, а должников стало больше на 2,4 млн.

В Центробанке РФ не считают критичным рост просрочки в сегменте потребительских ссуд с 7,5 до 9%, пишут «Известия». В 2020 году вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло, подчеркивает регулятор. Большую роль в этом сыграли меры поддержки заемщиков. Так с конца марта реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков. К концу прошлого года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале. По ипотеке – 56% вместо былых 60%.

Увеличение количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло в первую очередь за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году, считают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Кредиторы стали более активно применять судебное взыскание, кроме того, сами граждане начали на этом настаивать, думая, что Фемида избавит их от долгов, поясняет президент НАПКА Эльман Мехтиев.

При этом последствия пандемии коронавируса еще предстоит ощутить. Должники 2020-го появятся в работе службы судебных приставов, скорее всего, уже в этом году. В пик пандемии каждый второй заемщик в той или иной мере испытывал трудности с погашением, и далеко на каждый смог претендовать на кредитные каникулы. Пока непонятно, сколько граждан смогут продолжать качественно обслуживать долг после окончания послаблений.

К тому же помощь от государства оказалась доступна не всем желающим: 1,2 млн граждан из 3,3 млн, обратившихся за реструктуризацией займа, получили отказ. Сказалось и ужесточение кредитной политики банков, те, кто раньше мог рассчитывать на оформление ссуды там, вынуждены были обратиться к менее требовательным, но «дорогим» кредиторам, – в некоторых МФО микрозаймы без обеспечения дают под более 300% годовых.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.02.21

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