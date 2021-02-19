Минфин предложил узаконить в России старательство

В России предложили ввести налог на добычу золота непромышленным способом. Кроме того, Минвостокразвития намерено прописать понятие старательской деятельности. Ведомство планирует разрешить добычу драгметаллов не только юрлицам, но и гражданам, пишут «Известия».

В ведомстве пояснили, что это сопутствующий законопроект к инициативе Минвостокразвития по определению понятия старательской деятельности. В ведомстве также отметили, что поправки направлены на рассмотрение правительства.

В случае их принятия жителям дальневосточных и арктических регионов позволят выбирать участки земли и законно заниматься добычей драгметаллов непромышленным способом. Для этого старателям нужно будет зарегистрироваться как индивидуальным предпринимателям (ИП). После этого они смогут самостоятельно выбрать участок с помощью специального электронного сервиса. На сегодняшний день легально добывать золото позволено только юридическим лицам, при условии получения лицензии на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, «новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20-30 кг».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.21

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