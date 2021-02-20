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Суббота, 20 февраля 2021, 09:44 мск

Новости Экономика

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Эксперты назвали самой пострадавшей от пандемии торговлю среднего размера

Экономисты Центра развития (ЦР) Высшей школы экономики при поддержке РСПП исследовали ход кризиса в розничной торговле и возможные посткризисные тренды и пришли к выводу, что основным пострадавшим от пандемии стал средний ритейл. Об этом пишет «Коммерсант».

Карантинные локдауны стали потрясением для всех сегментов рынка и огромным вызовом для онлайн-торговли. Для некоторых отраслей, например, для ювелирного ритейла, продажи по интернету стали единственным шансом на выживание. Соответственно, выигрывал тот, кто уже имел хороший старт в этой сфере.

В розничной торговле наблюдались проблемы с негибкостью отношений с арендодателями. Аналитики указывают и на особые практики пандемийной кооперации ритейла и сервисов. Так некоторые компании временно переводили сотрудников из ресторанного бизнеса, а также шли на сотрудничество с разномасштабными поставщиками.

По мнению экономистов, больше всех во время пандемии пострадал средний ритейл, или так называемый второй эшелон. Компании этой категории почти выпали из сферы господдержки, более чувствительны к новым издержкам, менее цифровизированы и имели меньше логистических резервов. Важным последствием всего этого станет дополнительный импульс к консолидации ритейла крупными игроками.

Москва, Зоя Осколкова

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