российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 февраля 2021, 16:53 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Миллер сохранил пост главы «Газпрома» еще на 5 лет

Фото: пресс-служба Кремля

Совет директоров «Газпрома» переизбрал нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления на новый пятилетний срок. Данное решение принято единогласно, говорится в сообщении «Газпрома».

Полномочия Миллера будут продлены с 31 мая 2021 года. Пост председателя правления «Газпрома» он занимает с 2001 года.

Отметим, что в конце прошлого году вновь активизировались слухи о возможном уходе Миллера со своей должности. «Ъ» со ссылкой на источники отмечал, что пятилетний контракт Миллера истекает в мае 2021 года и возобновлять его не планируется.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.02.21

ФАС: Аэродром в подмосковной Балашихе незаконно получил с застройщиков 14 млн рублей. / Мужчина отсудил у банка компенсацию за запросы кредитной истории. / Литва отчитала Украину за покупку элеткроэнергии в Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Газпром

«Газпром» намерен пустить газ по «Северному потоку – 2» в текущем году

«Газпром» отказывается от сбыта газа в Дагестане из-за гигантских долгов и незаконных врезок

«Ренессанс водорода»: «Газпром» заявил о провале солнечной и ветряной энергетики

С началом года Сербия подключилась к «Турецкому потоку»

Трубоукладчик «Академик Черский» проекта «СП-2» взял курс на Калининград

«Газпром» уличили на восьмикратном завышении стоимости оборудования

На Украине взорвался транзитный газопровод с российским газом

Против американских санкций выступили 24 страны Евросоюза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Газпром,