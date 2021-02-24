Миллер сохранил пост главы «Газпрома» еще на 5 лет

Совет директоров «Газпрома» переизбрал нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления на новый пятилетний срок. Данное решение принято единогласно, говорится в сообщении «Газпрома».
Полномочия Миллера будут продлены с 31 мая 2021 года. Пост председателя правления «Газпрома» он занимает с 2001 года.
Отметим, что в конце прошлого году вновь активизировались слухи о возможном уходе Миллера со своей должности. «Ъ» со ссылкой на источники отмечал, что пятилетний контракт Миллера истекает в мае 2021 года и возобновлять его не планируется.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 24.02.21
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