Минприроды хочет рекультивировать полигоны ТКО за счет населения

Министерство природы РФ выступило с предложением заложить в тариф на вывоз мусора для населения затраты на будущую рекультивацию тех полигонов для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО), срок службы которых на исходе. По предварительным оценкам, эти расходы составят 32,2 рубля с человека в год.

Об этом рассказал в ходе заседания Общественного совета Минприроды директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов, передает РБК. Расчет надбавки к тарифу за вывоз ТКО выполнен с использованием средних нормативов накопления таковых на человека в год, которые составили 2,53 кубометра, отметил чиновник.

По оценкам Земцова, увеличение тарифа на 32,2 рубля не является критичным для населения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала выступать против предложения. Однако оно еще не прошло согласование с другими ведомствами и профессиональным сообществом, отметила в свою очередь замглавы Минприроды Светлана Радченко. Чиновница также сказала, что, если тариф не будет пересмотрен, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджетных средств.

Предполагается, что средства, собранные в рамках повышения тарифа на вывоз мусора, будут поступать в специальные фонды. Земцов пояснил, что взносы в фонд планируется направлять в течение 25 лет – на весь срок существования полигонов.

По словам представителя Российского экологического оператора, предпосылок для включения расходов на рекультивацию полигонов ТКО в тариф для населения нет. Он напомнил, что рост тарифов в сфере твердых коммунальных отходов ограничен предельным индексом инфляции, который устанавливает ФАС, – не более 4% в год, а увеличение тарифа на 32,2 рубля повлечет рост тарифа на 3%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.21

Россияне все чаще допускают просрочки по микрозаймам. / За год пандемии в Свердловской области появились четыре новых миллиардера. / Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив ядовитых отходов в тундру. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»