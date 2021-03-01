Экс-глава ПФР Максим Топилин получил пост в РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД Олега Белозерова. Об этом сообщает корпоративное издание «Гудок».

«Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда», – отмечается в сообщении.

Напомним, глава правительства РФ Михаил Мишустин распоряжением от 11 февраля текущего года освободил Топилина от должности руководителя ПФР. Новым главой Пенсионного фонда был назначен Андрей Кигим, руководивший Фондом социального страхования.

Максим Топилин возглавил ПФР в январе 2020 года, до этого он работал на посту министра труда и соцзащиты РФ (с 21 мая 2012 года).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

Суд арестовал имущество экс-главы «Трансаэро» на 245 млрд рублей. / Экс-главу Серпуховского района Подмосковья увезли из «Матросской тишины». / Коронакризис: число жителей России, пострадавших от пандемии, удвоилось. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»