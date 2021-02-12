Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Глава правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил нового руководителя Пенсионного фонда РФ. Им стал Андрей Кигим. Об этом сообщается на сайте кабмина. Прежний глава ПФР Максим Топилин освобожден от этой должности.

До своего нового назначения Андрей Кигим в течение почти восьми лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), а до этого его дважды избирали на пост президента Всероссийского союза страховщиков. Ранее он был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Информация об уходе Топилина с поста главы ПФР появилась в СМИ накануне. Источник газеты «Коммерсантъ» в ПФР связывал сведения об отставке с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Он предположил, что Топилина сочли «неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

Министр промышленности Мантуров сегодня прилетит в Курганскую область с визитом. / Депутаты составили список вопросов для Куйвашева: медицина, туризм, сироты и дефицит чиновников. / Европарламент призвал запретить деятельность украинского «Миротворца». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»