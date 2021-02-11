СМИ: Глава Пенсионного фонда России уходит в отставку

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свою должность, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в федеральном правительстве. По их словам, в среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника.

В пресс-службе ПФР отказались комментировать запрос «Ъ» об отставке Топилина. Тем не менее, как пояснил «Ъ» источник в ПФР, информация об отставке связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

«Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса»,– отметил он.

«Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве»,– категорично утверждает другой собеседник «Ъ».

Издание отмечает, что о перспективах идеи объединения фондов в правительстве в настоящее время неизвестно, в 2021 году информации об обсуждении ее в Белом доме не было. Официальных подтверждений отставки пока нет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.02.21

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