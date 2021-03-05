Эксперты заявили об успешном прохождении Россией кризиса

Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем мир в целом. Об этом говорится в новом бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития Высшей школы экономики. «Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике», – указано в документе.

По мнению авторов, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, смягчившие падение экономики. По подсчётам экспертов, в итоге мировая экономика в 2020 году упала на 3,5%, тогда как российская – на 3,1%.

Эксперты выступают с оптимистичными прогнозами. По их оценкам, рост ВВП в текущем году в РФ составит 2,8% и 2,4% в 2022 году. При более оптимистичных прогнозах Банка России он достигнет 3-4% и 2,5-3,5%, соответственно, с долгосрочной стабилизацией темпов роста на уровне 2% в год. Рост реальных располагаемых доходов, согласно консенсус-прогнозу, он составит 2,3% в 2021 году и 1,8% в 2022 году

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.21

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