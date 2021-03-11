Счетная палата не нашла источников для пополнения ФНБ в 2021 году

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ) в 2021 году исчерпаны. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты (СП) по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.

Как пояснил аудитор Алексей Саватюгин, источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, однако они были недополучены. «При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», – констатировал он.

По словам Саватюгина, за январь-ноябрь 2020 года из ФНБ было израсходовано 241,2 млрд рублей, в том числе 237,5 млрд рублей на финансирование дефицита федерального бюджета и 3,7 млрд рублей – на софинансирование пенсионных накоплений. Он отметил, что источников пополнения ФНБ в текущем году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в следующем году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.21

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