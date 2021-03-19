Всего за месяц долги за тепло в России выросли на 12%

В первый месяц 2021 года долг потребителей за теплоснабжение увеличился примерно на 12%. Об этом сообщили в ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

По данным организации, с 1 января по 1 февраля 2021 года общий долг управляющих компаний, граждан и бизнеса за тепло перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей – до 237,9 млрд рублей, пишут «Известия». Традиционно долги за теплоэнергию растут зимой.

В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет в этот раз долг увеличивается ускоренными темпами. Так за первый месяц 2019 года объем неплатежей вырос на 19,2 млрд рублей (8,6%), а 2020-го – на 17,9 млрд (9,2%), рассказали в совете.

Среди потребителей стали чаще нарушать условия оплаты жилищные организации (УК) – уровень оплаты тепловой энергии снизился на 12,9%, организации, перепродающие теплоэнергию (-8,3%), малый бизнес (-8,3%) и граждане, оплачивающие тепловую энергию напрямую РСО (-5,5%).

В комитете Госдумы по энергетики считают, что причины роста долгов кроются в замедлении темпов развития российской экономики из-за пандемии короанвируса. Это привело к ухудшению финансового состояния ряда компаний, а также снижению реальных доходов населения. При этом массовые невыплаты лишают РСО возможности финансировать модернизацию теплового комплекса, значительно усложняют своевременную выплату зарплаты и сохранение рабочих мест.

Москва, Зоя Осколкова

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