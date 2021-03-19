В России обдумают строительство «мусорных» заводов «Ростеха» без экосбора

Вице-премьеры Виктория Абрамченко и Александр Новак поручили Минфину и Минэкономразвития проанализировать модель строительства 25 заводов по сжиганию мусора «по источникам и объемам финансирования» – в том числе с использованием господдержки, но без средств экосбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП) и дополнительной нагрузки на рынок электроэнергии (ДПМ). Речь идет о проекте «РТ-Инвест», «дочки» госкорпорации «Ростех».

Поручение дано по итогам совещания 19 февраля, указано в протоколе мероприятия. Предполагается, что предложения будут готовы не позднее 12 апреля. По существующим оценкам, на строительство 25 заводов потребуется 1,296 млрд рублей. Предполагается, что хх совокупная выручка за 35 лет с 2024 по 2058 год составит 3,3 трлн рублей, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.21

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