Минфин предупредил о рисках ареста российских активов в США и Западной Европе

Министерство финансов РФ предупредило о росте рисков ареста и блокировки российских активов за рубежом. В качестве защиты правительству предлагается внести поправки в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния. В частности, Минфин предлагает инвестировать средства ФНБ в виде кредитов на закупки российской продукции.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что в последние 10 лет суммы финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета устойчиво росли. «Сейчас возможности занять средства существенно ограничены, к тому же они требуются в первую очередь на защиту граждан и экономики от последствий коронавируса. Тем не менее отказываться от своих обязательств перед зарубежными партнерами нельзя, – пишут «Известия» со ссылкой на документ. – Поэтому предлагается предусмотреть размещение средств фонда в долговые требования к правительствам иностранных государств».

Таким образом Минфин рассчитывает защититься от рисков блокировки или ареста российских активов в иностранных юрисдикциях, прежде всего в США и странах Западной Европы. Такой формат также предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютные активы, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику, рассказал изданию близкий к правительству источник.

По словам экспертов, профинансировать потребителей российской продукции с помощью госкредитов – вполне разумный вариант стимулирования экспортеров в нынешних условиях. Если давать кредиты надежным странам типа Индии и Китая, это действительно может обеспечить гарантированную возвратность средств. В целом такой способ точно лучше, чем держать деньги без движения.

Успешность такой стратегии сильно зависит от платежеспособности иностранного государства и устойчивости его политического режима. С другой стороны, если речь идет в основном об энергетике, а значит, в том числе об атомных проектах и строительстве крупных объектов за рубежом, то, как правило, Россия это делает в крупных и устойчивых экономиках.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.21

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