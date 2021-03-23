Аудиторы нашли в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей

Счетная палата выявила нарушения в «Роскосмосе» более чем на 30 млрд рублей за 2020 год. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В «Роскосмосе», к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», – сказал Кудрин.

В целом за прошлый год аудиторы выявили меньше нарушений, чем обычно. Глава СП связал это с коронавирусными ограничениями. Из-за карантина была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили в большинстве своем в дистанционном формате.

Ранее Счетная палата называла «Роскосмос» в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года. В текущем году аудиторы планируют провести два контрольных мероприятия в госкорпорации. СП проверит расход средств федеральной целевой программы по развитию системы ГЛОНАСС, а также использование денег, выделенных на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса.

Москва, Зоя Осколкова

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