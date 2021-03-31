Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

ВВП России в 2021-2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно. Такой прогноз содержится в докладе Всемирного банка. В январе организация ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3%. Прогноз был пересмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также на фоне быстрого смягчения ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, аналитики Всемирного банка полагают, что третей волны Covid-19 в России не будет.

Впрочем, организация не исключает и рисков, связанных как с опасностью новых санкций, так и с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а население будет вакцинироваться неохотно. Кроме того, считают аналитики, российский банковский сектор рискует столкнуться с ухудшением показателей качества активов и прибыльности, «в том числе из-за перегретого ипотечного рынка страны», пишет РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.21

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