Ущерб космической отрасли РФ от пандемии оценили в 6 млрд рублей

Предприятия космической отрасли России потеряли около 6 млрд рублей из-за пандемии и связанных с ней последствий. Об этом сообщил первый замгендиректора «Роскосмоса» по финансам Максим Овчинников.

«Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии, это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли», – сообщил Овчинников в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, в первую очередь убытки связаны с тем, что работающие в космической сфере компании оплачивали нерабочие дни сотрудникам во время локдауна, а также тратились на профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в прошлом году осуществила меньше пусков, чем планировалось, и это связано со сложной обстановкой из-за пандемии. Всего в 2020 году было осуществлено 17 космических пусков при 33 запланированных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.04.21

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