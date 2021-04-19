Минфин просит отложить строительство 25 мусорных заводов

Министерство финансов предлагает отложить решение о господдержке 25 новых заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО). В ведомстве считают, что для начала нужно вывести на проектную мощность первые пять подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане.

«Дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» собирается построить 25 мусорных заводов. Стоимость нового проекта оценивает в 1,3 трлн рублей, передает РБК. Однако Минфин предлагает отложить решение о господдержке этого проекта, говорится в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой, которое она направила 12 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую отрасль.

В министерстве хотят дождаться завершения строительства и выхода на проектную мощность четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. «РТ-Инвест» строит их с 2018 года и рассчитывает запустить до конца 2023 года.

Новый проект рассматривался на совещании в правительстве. Минфин и Минэкономразвития должны были проанализировать финансовую модель и представить свою позицию в кабмин. Тогда Абрамченко назвала заводы «Ростеха» «платиновыми», а Минфин оценивал запрошенные меры господдержки как «беспрецедентные».

Финансовая модель по строительству 25 заводов без применения средств договоров о предоставлении мощности (ДПМ; предусматривает учет в цене на электроэнергию инвестиций в создание генерирующих мощностей) и экосбора, представленная «РТ-Инвестом», убыточна, говорится в письме Ирины Окладниковой. Внутренняя норма доходности этого проекта составляет минус 3,9%. В представленных вариантах финансирования заводов, по мнению замминистра, «отсутствует обоснование» необходимости строительства этих заводов «как таковой».

При этом в «РТ-Инвесте» ранее заявляли, что увеличение числа заводов по сжиганию отходов с пяти до 30 позволит достичь экологических целей государства и сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год – это около 50% от объема образуемых отходов в России. Таким образом, 30 заводов помогут закрыть более 200 старых полигонов, предотвратить создание 86 новых и сохранить порядка 46 тысяч га земель.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.21

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