Малый бизнес в России берет в долг у друзей и родственников

В то время как в западных странах предприниматели берут кредиты на развитие в банках, в России владельцы малого и среднего бизнеса (МСБ) вынуждены занимать у друзей и родственников. Банковские кредиты попросту недоступны для большинства небольших частных организаций.

Из-за пандемии коронавируса потребности малого бизнеса в дополнительном финансировании выросли, пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное Промсвязьбанком, ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research. 58% малых и средних предпринимателей заявили, что привлекали дополнительные средства за последний год.

При этом более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности. Это говорит о низкой доступности банковских кредитов для МСБ. «Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах», – сказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Исследование показало, что 26% предпринимателей за последний год привлекали обычные банковские кредиты для малого бизнеса; 9% – брали кредиты в банках, но от имени физического лица; 18% – воспользовались льготными и беспроцентными кредитами в рамках антикризисных программ государства.

В первую очередь банкам невыгодно давать небольшие суммы представителям МСБ, которые зачастую не имеют четкого дохода, при этом имеют проблемы с налоговой и долги. Во-вторых, малых предпринимателей останавливают невыгодные процентные ставки. Часто банки идут на уловку, заманивая человека одной ставкой, а в банке он узнает, что ставка более высокая. После рассмотрения заявки сумма кредита окажется в 10-15 раз ниже, а процент – в 1,5-2 раза выше, поясняют эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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