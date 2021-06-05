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Суббота, 5 июня 2021, 13:59 мск

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В России вступил в силу запрет на экспорт гречки

Сегодня вступил в силу запрет на вывоз из страны гречихи. Согласно постановлению правительства, ограничительные меры введены будут действовать до конца августа в интересах внутренней безопасности страны.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ товаров по перечню», – говорится в документе.

В перечень для запрета вошли гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Исключением станет гуманитарная помощь, международный транзит, продукты для воинских формирований РФ за границей и работников, обслуживающих космодром Байконур.

Ранее Минсельхоз РФ обещал принять меры, чтобы не допустить подорожания гречки. Предполагалось, что в 2021 году посевные площади под основными крупяными культурами расширят, чтобы не допускать дефицита продукта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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