Программа развития Северного Кавказа провалилась

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа. Механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали, считает глава кабмина.

«На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах – почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек», – цитирует премьера РИА «Новости». Именно по этой причине власти оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление.

По словам Мишустина, основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и валового регионального продукта на душу населения и инвестиций в основной капитал. Кроме того, уровень безработицы более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по стране.

Ранее российское правительство продлило госпрограмму развития Северного Кавказа на пять лет – до 2030 года. Вложить в регион планируется еще 196 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.21

Киев требует от Запада «вернуть Украине Донбасс» за «Северный поток – 2». / Эксперт предложил выдавать россиянам по тысяче рублей на еду. / Куйвашев заявил, что гостиницу-недострой у цирка не снесут. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»