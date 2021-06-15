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Вторник, 15 июня 2021, 14:59 мск

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Программа развития Северного Кавказа провалилась

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа. Механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали, считает глава кабмина.

«На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах – почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек», – цитирует премьера РИА «Новости». Именно по этой причине власти оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление.

По словам Мишустина, основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и валового регионального продукта на душу населения и инвестиций в основной капитал. Кроме того, уровень безработицы более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по стране.

Ранее российское правительство продлило госпрограмму развития Северного Кавказа на пять лет – до 2030 года. Вложить в регион планируется еще 196 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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