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Четверг, 29 июля 2021, 11:59 мск

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Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве дорог

В Счетной палате нашли способ, который позволит сэкономить почти 1,5 миллиарда рублей на строительстве дорог в России. По словам аудиторов, необходимо лишь разрешить использовать старый стандарт.

В настоящее время действующие стандарты разрешают использовать асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014. При этом щебень по старому ГОСТу 8267-93 использовать запрещено.

«Свершившаяся техническая «революция» в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей». При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась», – подчеркнули в Счетной палате.

При этом материал, соответствующий новому стандарту, значительно подорожал в последнее время. Включение старого щебня в список разрешенных материалов позволит сэкономить 1477,3 миллиона рублей из федерального бюджета ежегодно.

Москва, Зоя Осколкова

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