Государственный долг России превысил 20 трлн рублей

По итогам первого полугодия 2021 года госдолг России вырос на 1,483 трлн рублей до 20,4 трлн рублей, или 17,7% ВВП. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года госдолг увеличился на 7,8%. При этом объем внутренних заимствований вырос на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3%.

Внешний долг также вырос за первые шесть месяцев 2021 года на 1,839 млрд долларов, или на 3,2%, до 58,542 млрд долларов.

506 млрд рублей было потрачено из бюджета на обслуживание госдолга, из них 434,5 млрд пошли на внутренний долг.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что госдолг РФ в следующей трехлетке составит около 18-20% ВВП. При этом он указал на снижение уровня заимствований по сравнению с 2020 годом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.08.21

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