Правительство собирается провести новую пенсионную реформу

Правительство РФ обсуждает очередную схему реформы накопительных пенсий. Речь идет о трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). В кабмине думают над стимулами, которые побудят граждан добровольно переходить в новую систему.

Совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ, состоялось 24 сентября у министра финансов Антона Силуанова, передает «Коммерсант». По словам источников издания в правительстве и на пенсионном рынке, по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Главным решение стало то, что Минфин поддержал концепцию трансформации «замороженного» с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

До этого предлагалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО. В 2016 году ЦБ и Минфин предлагали ввести индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), который бы складывался из взносов с зарплат. Затем в 2019 году была выдвинута идея гарантированного пенсионного плана (ГПП), основанная на полной добровольности участия в ней граждан. В прошлом году разработанную для предыдущих двух инициатив инфраструктуру предлагали перенести на ОПС, а именно внесение взносов в накопительную компоненту по закону 56-ФЗ,– концепция получила рабочее название «ОПС+».

То, что обсуждается сейчас и было одобрено главой Минфина, назвали «План Б». Год назад идею в общем виде поддержала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. От ИПК/ГПП «План Б» получил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием.

Ожидается, что перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Средства из фонда в фонд будут переводиться по принципу обращения с депозитами: договор расторгается, а с новым фондом заключается, затем средства переводятся в безналичной форме.

При этом остается еще много тем для дискуссий, среди них, например, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.09.21

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