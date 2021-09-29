В России хотят внести 12 изменений в налогообложение физлиц

Министерство финансов предлагает скорректировать налогообложение физических лиц. 12 поправок содержатся в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В документе есть пункты, касающиеся сотрудников на удаленке, букмекерских контор, а также вкладов в разорившихся банках и маткапитала.

Минфин предлагает усилить фискальную нагрузку по некоторым направлениям, а по другим, наоборот, ослабить, пишут «Известия». Одна из инициатив касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. «Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», – говорится в документе. Таким образом, иностранных граждан, работающих удаленно на российскую фирму, могут обязать платить НДФЛ.

Другой пункт связан с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. В настоящее время сами букмекеры выступают налоговыми агентами, если выигрыш превышает 15 тысяч рублей, если сумма меньше, налоги платят граждане. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Кроме того, контроль над использованием материнского капитала хотят усилить. В частности, авторы документа предложили обязать ПФР направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Так налоговики смогут проследить за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые при покупке недвижимости на средства маткапитала не положены.

Еще одно нововведение касается выплаченных процентов по вкладам в случае ликвидации или банкротства банка. Эту информацию будет обязано передавать в ФНС Агентство по страхованию вкладов, так как сама кредитная организация этого сделать по понятным причинам не может.

Есть несколько изменений, которые направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, в целях освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат дистанционным сотрудникам. По замыслу Минфина, компании, которые компенсируют удаленным сотрудникам затраты на организацию рабочего места, не будут платить НДФЛ с этих сумм, если они не превысят некий лимит.

Также предлагается предоставить гражданам, которые получили в подарок или унаследовали долю в уставном капитале компаний, возможность уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.

Вместе с тем, ведомство планирует расширить список получателей налоговых вычетов, а именно, увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет (на оплату медицинских услуг и лекарств) до 24 лет, если они обучаются на очной форме. Стандартный налоговый вычет станет доступен гражданам, на попечении которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными.

Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Он будет производиться пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.

Что касается еще двух мер, то они уже был объявлены: это закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами, а также наделение иностранных IT-компаний статусом налогового агента по доходам российских физлиц, выплаченным на территории России.

Москва, Зоя Осколкова

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