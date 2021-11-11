Долги за вывоз мусора в России выросли до 38 млрд рублей

Просроченные долги региональных операторов по обращению с отходами достигли 20% от их выручки. Об этом сообщил глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в письме, направленном в Федеральную антимонопольную службу. В целом собираемость платежей за вывоз мусора намного ниже, чем в других отраслях ЖКХ.

Дебиторская задолженность «мусорных» операторов с просрочкой от 90 дней до трех лет составляет порядка 20% от их расчетной валовой выручки, пишет РБК со ссылкой на письмо. Из них 11% приходится на просроченные долги со сроком неуплаты от 90 дней до года, а 9% – от года до трех лет.

Согласно подсчетам Руслана Губайдуллина, президента «Чистой страны», которая объединяет региональных операторов по обращению с отходами, выручка региональных операторов в 2020 году составила 193 млрд рублей, соответственно, доля просроченной дебиторки оценивается в 38,6 млрд рублей.

Доля невозвратных долгов региональных операторов составляет 2% от расходов по тарифу на вывоз твердых коммунальных отходов. Власти готовы в 2022-2024 годах увеличить долю таких сомнительных долгов только до 5%. Тем не менее, в ФАС заявили, что на итоговый платеж граждан в квитанции такие меры не повлияют, так как население защищено ограничениями в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги. И никакие изменения внутри тарифа не могут привести к повышению общего платежа.

Буцаев объяснил, по каким причинам растет просрочка. Так, у региональных операторов нет доступа к персональным данным плательщиков, что затрудняет взыскание долгов в судебном порядке. К тому же низкий размер платежей порой делает процедуру судебного взыскания нецелесообразной: суды длятся годами, и размер судебных издержек становится выше размера задолженности.

Кроме того, собираемость платежей за вывоз мусора составляет в среднем 87% против 93-98% в других отраслях ЖКХ. Региональные операторы не могут приостановить оказание услуг даже из-за неплатежей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.21

Более 80% россиян готовы мириться с шаткой моралью компаний за большую зарплату. / Дом детства одного из The Beatles пойдет с молотка. / Киев попросил Донбасс продать уголь. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»