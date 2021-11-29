Пандемия не спасла банковский сектор: 30 кредитным организациям грозит отзыв лицензии

Почти 30 кредитных организаций могут уйти с рынка в России к октябрю 2022 года. Об этом говорится в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом пандемия благотворно сказалась на банковской отрасли – по итогам 2021 года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей.

Индекс банковского здоровья в III квартале 2021-го достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года, пишут «Известия». Как поясняли ранее в Центробанке, максимальные прибыли банкам обеспечило увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

Несмотря на хорошие показатели банковского сектора в целом, с рынка за последний год ушли 45 кредитных организаций, в том числе 32 – по регуляторным основаниям, семь – в результате добровольной сдачи лицензии, шесть – присоединились к другим банкам.

По прогнозам экспертов, до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений на горизонте ближайших четырех кварталов (с октября 2021 по октябрь 2022 года).

Почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска. Правда, как подчеркнул представитель «Эксперт РА», у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.

При этом в прошлом году наблюдался тренд на увеличение случаев добровольного аннулирования лицензий. Этому поспособствовали неопределенности операционной среды на фоне пандемии. В 2021-м число случаев добровольного аннулирования лицензий также существенно и превышает допандемийные показатели, но все же ниже, чем в 2020-м.

К тому же в первые шесть месяцев текущего года возросла активность регулятора по очистке сектора от банков, которые вовлечены в сомнительные операции в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Похоже, сейчас эта работа по большей части выполнена, считают аналитики.

Основные риски для банковского сектора на ближайший год находятся в области кредитования. Есть опасность роста доли просрочки по реструктурированной в 2020 году задолженности, поэтому банкам придется увеличить объем формируемых резервов. Из-за повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции банки повысили обещанную доходность по депозитам, но этот процесс не так заметен на рынке кредитования, где организации готовы жертвовать своей маржой для привлечения заемщиков. В дальнейшем эти диспропорции неизбежно отразятся на процентном доходе, а значит, и прибыли.

Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций. Это обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков.

Москва, Зоя Осколкова

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