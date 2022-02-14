Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

В России ожидается подорожание молочной продукции. Себестоимость молока растет из-за затрат на транспортировку и увеличения цен на корма для скота. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам эксперта, в лучшем случае, молоко будет дорожать в пределах инфляции. По данным Росстата, с начала года питьевое цельное пастеризованное молоко уже выросло в стоимости на 1,65%, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 1,6%. Инфляция составила 1,07%.

«Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее – скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов», – объясняет финансист.

Корма для животных, содержание стада и расходы на ветеринарные препараты составляют почти половину себестоимости молока. При этом существенную долю кормовых добавок и ветпрепаратов Россия импортирует. «Также затраты и, соответственно, цены на молоко зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%", – сказала Долгова.

В конце января производители молочной продукции заявили, что начинают поднимать цены. Компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с февраля. Производитель объясняет это ростом себестоимости производства, удорожанием упаковки и ростом расходов на логистику.

Ранее в кабмине России заявили, что подготовят меры поддержки молочного бизнеса, чтобы сдержать рост цен на продукты этой категории. Новые меры поддержки будут действовать как для уже работающих производителей, так и помогут новым производствам, отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Кроме того, о повышении цен в среднем на 15,5% с 1 февраля торговые сети уведомил крупнейший игрок на рынке детского питания – АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). В качестве причин в компании назвали удорожание сырья, доставки продукции и компонентов упаковки. По мнению экспертов, вслед за ней цены начнут поднимать и более мелкие производители.

До этого россиян предупредили о скором подорожании хлеба и сладостей. Также на российском рынке может подорожать мясо птицы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»