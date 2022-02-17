ФАС проверит жалобы на рост стоимости отопления жилья

Федеральная антимонопольная служба начала проверку жалоб россиян на высокую стоимость отопления. О росте тарифов ЖКХ граждане сообщили в социальных сетях. В свою очередь антимонопольщики советуют обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», – сообщается на сайте ФАС.

В службе напомнили, что в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с ТКО – на 1,9%, что полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством РФ.

При этом кабмин определяет размер индекса платы за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики, подчеркнули в ФАС. Конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные органы власти.

Москва, Зоя Осколкова

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