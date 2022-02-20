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Воскресенье, 20 февраля 2022, 14:15 мск

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В 2021 году вывоз мусора обошелся россиянам в 175 млрд рублей

За прошлый год россияне заплатили за вывоз мусора 175 млрд рублей. Собираемость платежей по этому пункту выросла с 85,7% в 2020 году до 90,7% в 2021-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Суммарный объем выставленных счетов населению и юрлицам за вывоз твердых коммунальных отходов составил 192,7 млрд рублей, из них было собрано 174,9 млрд рублей. В 2020 году было оплачено только 160 млрд рублей из 186,5 млрд.

Лучше всех платят за вывоз мусора жители Центрального округа России, также дисциплинированно оплачивают кавитации в Приволжском и Уральском федеральных округах. Хуже всего ситуация с оплатой обстоит в Ингушетии, на Алтае и в Магаданской области.

При этом 100%-ной оплаты за услуги нет ни у одного регионального оператора. Как указали в РЭО, в целом по стране собираемость платежей за вывоз бытовых отходов превысила 90% благодаря переходу на прямые договоры с жителями, полному отказ от услуг расчетно-кассовых центров и иных платежных агентов.

Пандемия коронавируса негативным образом сказалась на ситуации с мусором в России. В период локдауна весной 2020 года россияне стали меньше платить за вывоз отходов и другие коммунальные услуги. В первую очередь это связано с тем, что пени за просрочку не начислялись. В то же время, по данным региональных операторов, объем отходов в жилом секторе вырос на 25%. Правительство было вынуждено выделить субсидию в размере около 9 млрд рублей. Теперь система обращения с твердыми коммунальными отходами адаптировалась и окрепла, что отразилось и на результатах по собираемости платежей в минувшем году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Мусорная реформа

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