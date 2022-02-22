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Вторник, 22 февраля 2022, 09:48 мск

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С фейковой утилизацией отходов хотят бороться с помощью энергодатчиков

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает бороться с липовой утилизацией бытовых отходов с помощью датчиков, которые будут изменять объем потребляемой энергии. Идеи по усовершенствованию системы контроля за заводами-утилизаторами были направлены на рассмотрение в правительство.

Для начала необходимо сформировать реестр предприятий, данные которых будут попадать в государственную систему учета отходов от использования товаров. Далее на этих заводах можно установить электронные датчики: они зафиксируют, какой объем энергии потребляет оборудование в течение дня.

«У каждого аппарата есть своя мощность работы при переработке упаковки или товаров, она требует определенных энергетических ресурсов. То есть, если оборудование будет утилизировать поступившие на завод отходы, то потребление энергии будет одним, если же аппараты будут работать в холостую, то оно сократится. Фактура о потреблении энергии позволит понять, сколько мусора переработал завод на самом деле», – пояснил «Известиям» глава экологического оператора Денис Буцаев.

Проблема липовой утилизации актуальна для рынка. Данные об объемах переработки компании представляют на бумаге, их никто не верифицирует, отметили в РЭО. Причем решить эту проблему с помощью проверок невозможно – их количество регламентировано. Так, например, в декабре 2021 года по решению суда компанию Samsung оштрафовали почти на 90 млн рублей за фейковую утилизацию, иск подавал Росприроднадзор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Мусорная реформа

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