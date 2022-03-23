Эксперты назвали страны для вывода денег российских олигархов

Российские миллиардеры, которые использовали зарубежные офшорные зоны, столкнулись с трудностями после санкций, введенных из-за событий на Украине. В результате бизнесменам стало фактически некуда выводить деньги. Эксперты сделали предположения, на какие страны теперь обратят внимание русские богачи.

В сложившихся условиях для россиян стало непривлекательным хранение средств в юрисдикции США, Великобритании и стран Европы, пишет Bloomberg. Деньги могут быть заморожены из-за санкций. При этом возвращение капиталов в Россию, по данным агентства, миллиардеры считают не слишком привлекательной идеей.

Российским бизнесменам нужно найти какое-нибудь нейтральное государство, отмечает профессор Лондонского университета Ронен Палан. После начала спецоперации на Украине много средств уже направляют в Дубай, альтернативными вариантами остаются Гонконг, Маврикий и Мальдивы.

«Основная причина, по которой богатые в России выводят деньги, – это защита своих активов, – сказал Палан. – Дело не столько в уклонении от уплаты налогов, как мы думаем об этом на Западе». По словам профессора, свои средства олигархи могут направить и в постсоветские республики.

Кроме того, российские деньги также могут оказаться в США. Структуры холдинговых компаний могут скрывать личность или национальность бенефициара, а также позволяют владельцам обходить санкции в отношении их собственности, говорит директор по политике некоммерческой организации Global Financial Integrity Лакшми Кумар. Это вполне позволяют сделать минимальные требования американских властей к раскрытию информации о собственности частных компаний.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»