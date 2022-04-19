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Вторник, 19 апреля 2022, 08:19 мск

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Россия выдала другим странам 82 млрд рублей госкредитов за месяц

За месяц Россия выдала двусторонние государственные кредиты на сумму 81,6 млрд рублей, следует из опубликованных данных Федерального казначейства. Это пятая часть того, что планировалось ссудить другим странам в 2022 году. Получатели займов не раскрываются.

Объем финансовых или экспортных кредитов иностранным государствам или их юридическим лицам, выданных Россией в марте 2022 года, приблизился к рекордному показателю, пишет РБК. Для сравнения, в январе-феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд рублей, а в марте прошлого года – лишь на 26,2 млрд рублей.

Исходя из среднего курса доллара к рублю за март, речь идет о сумме, эквивалентной примерно 790 млн долларов. За весь текущий год планировалось выдать госзаймов иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд рублей. То есть за март Россия выполнила почти 22% годового плана.

Получатели госкредитов РФ не разглашаются. Министерство финансов не может раскрыть эту информацию, так как она представляет собой коммерческую тайну. Исключение составляют случаи, когда двусторонние соглашения о предоставлении госкредита ратифицируются Госдумой и публикуются в виде закона. По предположению экспертов, вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России являются Иран или Белоруссия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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