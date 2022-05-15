Аналитики просчитали три сценария влияния санкций на экономику России

Аналитики представили три варианта влияния санкций на экономику России. В самом оптимистичном сценарии российский ВВП снизится на 1%, в пессимистичном – на 25%. При этом, по словам экспертов, российские власти могут смягчить эффект ограничений, но это потребует времени и альтернативных рынков.

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола взяла за основу таблицы «затраты-выпуск» за 2019 год для России и других стран из базы данных Азиатского банка развития. В результате были рассмотрены три сценария: действующий санкционный режим, сценарий расширения эмбарго на все товары и услуги развитых стран и условно экстремальный сценарий полного прекращения импорта в Россию из всех стран, передает РБК.

«Поскольку данные по затратам и выпуску представлены на относительно высоком уровне агрегации, мы приблизительно позиционируем действующий санкционный режим как прекращение экспорта в Россию из развитых стран (ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Тайвань) в сферах машиностроения, электрического и электронного оборудования, транспортных средств, авиации, финансового посредничества и деловых услуг», – поясняет автор исследования.

Те санкции, что уже введены, сократят валовую добавленную стоимость в российской экономике почти на 4%. При втором сценарии падение ВВП достигает 10%. В том числе в текстильной промышленности России оно может составить более 20%, в производстве резины, пластмасс, химической отрасли – от 20 до 30%. Третий вариант предвещает сокращение ВВП на 18%.

Что касается сокращения российского экспорта, то тут экономист, вычисляя долю российской продукции, предназначенной для продажи за рубежом, в той или иной отрасли, исходит из допущения, что после введения эмбарго эта доля производства целиком выбывает, и оценивает степень распространения этих эффектов на всю экономику России. При существующих санкциях добавленная стоимость в России снизится лишь на 1%. Полная остановка поставок из РФ в развитые страны приведет к падению ВВП на 12%. В экстремальном сценарии полная изоляция России от мировых экспортных рынков вызовет падение добавленной стоимости на 25%.

Симола подчеркнула, что анализ служит исключительно в иллюстративных целях, поскольку он не учитывает несколько важных моментов. Так влияние по импортному и экспортному каналам оценивается раздельно, но просто суммировать их нельзя – в частности, из-за взаимосвязей между экспортными и импортными секторами.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе Россия сможет заместить хотя бы часть выбывающего импорта из западных стран собственным производством и/или импортом с других рынков. «Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

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